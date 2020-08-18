В Белоруссии найден мертвым директор музея, который отказался подписывать протокол на выборах

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18 августа 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

гвоздики, фото: pixabay.com

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона в Белоруссии, 29-летний Константин Шишмаков найден мертвым. Он был одним из тех, кто отказался подписывать протокол на выборах президента Беларуси.

Шишмаков пропал 15 августа. Он позвонил супруге около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой молодой человек так и не приехал. Сегодня его нашли спасатели в реке Неман. У Константина Шишмакова остался маленький ребенок.

Шишмаков возглавлял в Волковыске военно-исторический музей имени Багратиона и был членом избирательной комиссии во время президентских выборов. Вместе с еще одним членом комиссии Шишмаков отказался подписать протокол, согласно которому победу на участке одержал Александр Лукашенко.

Другие подробности белорусские СМИ не приводят.

Ранее в Минске прошла акция в поддержку Шишмакова - на нее вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея.