Эксперт заявила, что у пострадавшего в ДТП с Ефремовым практически не было шансов выжить
18 августа 2020, 12:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Эксперт в рамках допроса в Пресненском суде столицы во вторник, 18 августа, заявила, что у пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова почти не было шансов выжить.
Специалист подчеркнула, что какой-то шанс есть всегда, однако в случае, который рассматривает суд, произошел сильный лобовой удар и последующие повреждения, которые нанесли мужчине очень серьезные травмы. Эксперт заметила, что аорта у Сергея Захарова не порвалась, поэтому он сразу не скончался. Впоследствии, однако, у пострадавшего развилась жировая эмболия, которая привела к смерти. Кроме того, мужчину не удалось спасти из-за большой кровопотери и болевого шока.
Подчеркивается, что ни то обстоятельство, что машину Захарова перевернули, ни то, что его пытались вытащить очевидцы до приезда "скорой", не повлияли на его состояние.
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