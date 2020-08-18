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Стекло упало с 40-го этажа жилого дома в Москве из-за разрушившегося оконного проема

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стекло упало с 40-го этажа жилого дома в Москве из-за разрушившегося оконного проема
многоэтажка, pixabay.com

Во вторник, 18 августа, стало известно, что в результате разрушения оконного проема на 40-м этаже жилого комплекса на юго-западе Москвы стекло упало вниз и повредило несколько автомобилей.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что происшествие случилось на улице Профсоюзная. Речь идет о саморазрушении оконного проема.

К настоящему моменту известно о том, что упавшее с большой высоты стекло повредило пять припаркованных у дома автомобилей. Данных о пострадавших в результате случившегося людях не поступало. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливают специалисты.

ЕТ

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