Стекло упало с 40-го этажа жилого дома в Москве из-за разрушившегося оконного проема

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 августа 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

многоэтажка, pixabay.com

Во вторник, 18 августа, стало известно, что в результате разрушения оконного проема на 40-м этаже жилого комплекса на юго-западе Москвы стекло упало вниз и повредило несколько автомобилей.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что происшествие случилось на улице Профсоюзная. Речь идет о саморазрушении оконного проема.

К настоящему моменту известно о том, что упавшее с большой высоты стекло повредило пять припаркованных у дома автомобилей. Данных о пострадавших в результате случившегося людях не поступало. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливают специалисты.