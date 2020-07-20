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В Подольске мужчина без определенного места жительства разбил стекло автомобиля

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

В Подольске мужчина без определенного места жительства разбил стекло автомобиля
фото:pixabey

Жительница Новой Москвы в возрасте 48 лет обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что неизвестный мужчина умышленно выбил стекло ее автомобиля, который она оставила возле парка на улице Ульяновых. Сумму материального ущерба заявительница оценила в 27 тысяч рублей.

По горячим следам задержали 50-летнего гражданина без определенного места жительства. Мужчина сознался, что он испортил автомобиль. Против него возбудили уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". 

ЕСт

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