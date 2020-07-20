В Подольске мужчина без определенного места жительства разбил стекло автомобиля
20 июля 2020, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Жительница Новой Москвы в возрасте 48 лет обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что неизвестный мужчина умышленно выбил стекло ее автомобиля, который она оставила возле парка на улице Ульяновых. Сумму материального ущерба заявительница оценила в 27 тысяч рублей.
По горячим следам задержали 50-летнего гражданина без определенного места жительства. Мужчина сознался, что он испортил автомобиль. Против него возбудили уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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