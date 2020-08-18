Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

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18 августа 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Nikolay Titov/Russian Look

НА федеральной автодороге "Вятка" в Кировской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковой машины. В МЧС уточнили, что погиб один человек, а семеро пострадали.

Уточняется, что авария произошла на 414-м километре ФАД "Вятка" в Юрьянском районе. Известно, что среди пострадавших один ребенок. Информации о состоянии травмированных граждан в СМИ пока не поступало. На месте случившегося работают специалисты.

Подчеркивается, что все обстоятельства и причины ДТП в настоящий момент устанавливаются.