Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кировской области
18 августа 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
НА федеральной автодороге "Вятка" в Кировской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковой машины. В МЧС уточнили, что погиб один человек, а семеро пострадали.
Уточняется, что авария произошла на 414-м километре ФАД "Вятка" в Юрьянском районе. Известно, что среди пострадавших один ребенок. Информации о состоянии травмированных граждан в СМИ пока не поступало. На месте случившегося работают специалисты.
Подчеркивается, что все обстоятельства и причины ДТП в настоящий момент устанавливаются.
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