В Москве водитель насмерть сбил пешехода, бросил машину и попытался скрыться

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18 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коробка переключения передач, pixabay.com

На Волгоградском проспекте в Москве водитель насмерть сбил человека и уехал с места аварии. Согласно последней информации пресс-службы столичного ГУМВД, позднее виновник ДТП бросил машину.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 109. Автомобилист 1997 года рождения, находившийся за рулем иномарки, следовал по дворовой территории и совершил наезд на мужчину 45-50 лет, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Через некоторое время автомобиль был найден брошенным недалеко от места аварии. Позже полиция задержала злоумышленника.