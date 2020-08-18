В Москве водитель насмерть сбил пешехода, бросил машину и попытался скрыться
18 августа 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На Волгоградском проспекте в Москве водитель насмерть сбил человека и уехал с места аварии. Согласно последней информации пресс-службы столичного ГУМВД, позднее виновник ДТП бросил машину.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 109. Автомобилист 1997 года рождения, находившийся за рулем иномарки, следовал по дворовой территории и совершил наезд на мужчину 45-50 лет, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте.
Через некоторое время автомобиль был найден брошенным недалеко от места аварии. Позже полиция задержала злоумышленника.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.