На Дворцовой набережной в Петербурге прохожего ранили за сделанное замечание

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18 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербург, pixabay.com

На Дворцовой набережной в Петербурге двое молодых людей напали на сделавшего им замечание прохожего и ранили его ножом. Об этом во вторник заявили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что прохожего ранили двое уроженцев Дагестана в ночь на 17 августа. Отмечается, что 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, которые находились в состоянии опьянения, приставали к прохожим и нецензурно выражались. 18-летний петербуржец сделал им замечание, после чего молодые люди несколько раз ударили его, а затем ткнули ножом в ногу.

Нападавших задержали и доставили в отдел полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.