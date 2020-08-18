На Дворцовой набережной в Петербурге прохожего ранили за сделанное замечание
18 августа 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На Дворцовой набережной в Петербурге двое молодых людей напали на сделавшего им замечание прохожего и ранили его ножом. Об этом во вторник заявили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Установлено, что прохожего ранили двое уроженцев Дагестана в ночь на 17 августа. Отмечается, что 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, которые находились в состоянии опьянения, приставали к прохожим и нецензурно выражались. 18-летний петербуржец сделал им замечание, после чего молодые люди несколько раз ударили его, а затем ткнули ножом в ногу.
Нападавших задержали и доставили в отдел полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
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