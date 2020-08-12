В воронежского дворника стреляли из пистолета

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12 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

В среду, 5 августа в Воронеже произошел странный случай – неадекватный мужчина решил выстрелить из пистолета в невинного дворника, который косил траву.

Инцидент произошел на улице Арбатской, в микрорайоне Подклетное. Раненый был доставлен в больницу. По данным полиции, в 15.40 местный житель причинил ранение 48-летнему пострадавшему с помощью предмета, похожего на пистолет. Дворник сейчас находится в больнице.

Личность нападавшего известна правоохранительным органам, однако его пока что не задержали. По данному делу проводится проверка.