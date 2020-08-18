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Человек погиб при пожаре в московской девятиэтажке

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС

Человек погиб при пожаре в московской девятиэтажке
пожар, pixabay.com

В девятиэтажном жилом доме в Москве в ночь на вторник, 18 августа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы МЧС столицы, в результате случившегося погиб один человек.

Возгорание было зафиксировано в квартире на пятом этаже, которая расположена в доме по проезду Кадомцева. В рамках проведения пожарными разведки и тушения пламени из горевшей квартиры по автолестнице был спасен один человек. Один гражданин погиб.

Известно, что площадь пожара составила 12 квадратных метров. К 00.47 возгорание было ликвидировано.

ЕТ

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