Человек погиб при пожаре в московской девятиэтажке

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18 августа 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС

пожар, pixabay.com

В девятиэтажном жилом доме в Москве в ночь на вторник, 18 августа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы МЧС столицы, в результате случившегося погиб один человек.

Возгорание было зафиксировано в квартире на пятом этаже, которая расположена в доме по проезду Кадомцева. В рамках проведения пожарными разведки и тушения пламени из горевшей квартиры по автолестнице был спасен один человек. Один гражданин погиб.

Известно, что площадь пожара составила 12 квадратных метров. К 00.47 возгорание было ликвидировано.