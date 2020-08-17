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17 августа 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В Тверском районе столицы загорелась квартира. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве. Огонь появился в жилом помещении в доме на улице 1-й Тверской-Ямской, передает издание Вечерняя Москва.

Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. Уточняется, что пострадавших нет.