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В Тверском районе столицы загорелась квартира

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

В Тверском районе столицы загорелась квартира
фото: pixabey

В Тверском районе столицы загорелась квартира. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве. Огонь появился в жилом помещении в доме на улице 1-й Тверской-Ямской, передает издание Вечерняя Москва.

Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. Уточняется, что пострадавших нет. 

ЕСт

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