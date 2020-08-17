В дельфинарии в Сочи кит укусил ребенка за бедро

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17 августа 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кит-белуха, pixabay.com

В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила ребенка за бедро. Соответствующую информацию предоставили в СК РФ по Краснодарскому краю, где отметили, что следствие проводит проверку.

Уточняется, что в больницу в Сочи поступил 11-летний мальчик. Врачи выявили у него рану бедра. Ребенок сообщил, что его укусил кит-белуха в дельфинарии. Известно, что мать пострадавшего не намерена обращаться в полицию, но на данную историю обратили внимание следователи.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.