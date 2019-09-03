В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурга на Крестовском острове начался пожар. В администрации Петроградского района сообщили, что огонь охватил чердак здания во время представления.

К дельфинарию прибыли несколько пожарных бригад, а также машин скорой помощи. Посетители и работники здания эвакуированы. Отмечается, что в дельфинарии находились преимущественно дети. В настоящий момент очаг возгорания ликвидирован, передаёт ТАСС.

«Возгорание произошло, подробности уточняются», - прокомментировали ситуацию в МЧС.

В Дельфинарии на Крестовском острове проводятся не только представления с участием морских обитателей, но также сеансы дельфинотерапии.