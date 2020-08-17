В Башкирии девочка с бабушкой отравились угарным газом в бане и умерли

В Башкирии девочка с бабушкой отравились угарным газом в бане. Девятилетнего ребенка в воскресенье, 16 августа, мертвым обнаружили в бане родственники. 63-летняя бабушка девочки находилась в бессознательном состоянии. Женщину госпитализировали. На следующий день она скончалась в больнице.
Фактом смертельного отравления угарным газом в бане внучки и бабушки заинтересовались следователи.
По данным СКР, 16 августа в Нефтекамский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Республики Башкортостан поступило сообщение об обнаружении тела 9-летней девочки и доставлении в Калтасинскую ЦРБ ее 63-летней бабушки с признаками отравления угарным газом.
По предварительным данным, бабушка с внучкой отравились продуктами горения когда находились в бане, в результате девочка скончалась на месте, а бабушка была госпитализирована, но на следующий день также скончалась. Пострадавших обнаружили родственники, которые пришли их проверить, заметив их длительное отсутствие.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи и полиции.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы.
Медики предупредили, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.