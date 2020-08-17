В Калининграде во время строительных работ умер 16-летний мальчик
17 августа 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Калининграде на строительном объекте погиб 16-летний юноша.
Сейчас следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
Уточняется: трагедия случилась 16 августа на улице Артиллерийской. Подросток при выполнении строительных работ упал с шестиметровой высоты на землю и умер от полученных травм, даже несмотря на помощь врачей.
В настоящее время следствие считает, что с погибшим не провели должный инструктаж по технике безопасности.
Ранее сообщалось: в Воронеже скончалась четырехмесячная девочка, коляску с которой сбила машина.
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