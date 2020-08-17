В Калининграде во время строительных работ умер 16-летний мальчик

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17 августа 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стройка. Фото: pixabay.com

В Калининграде на строительном объекте погиб 16-летний юноша.

Сейчас следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Уточняется: трагедия случилась 16 августа на улице Артиллерийской. Подросток при выполнении строительных работ упал с шестиметровой высоты на землю и умер от полученных травм, даже несмотря на помощь врачей.

В настоящее время следствие считает, что с погибшим не провели должный инструктаж по технике безопасности.

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