В Воронеже скончалась четырехмесячная девочка, коляску с которой сбила машина

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17 августа 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коляска. Фото: pixabay.com

Маленькая девочка, на коляску с которой наехал автомобиль ВАЗ-2105, умерла в больнице. Об этом в понедельник сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел вечером 13 августа в Воронеже на улице Ворошилова. Легковой автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу с коляской вне пешеходного перехода.

Уточняется: мама малышки не пострадала, а вот ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Водитель с места ДТП скрылся, его задержали 14 августа.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Задержанный после ДТП водитель машины по решению Ленинского районного суда Воронежа арестован до 13 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось: в Омской области завели уголовное дело после смерти ребенка от удара отчима.