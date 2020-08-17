При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали пять человек, в том числе двое детей

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17 августа 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар. Фото: pixabay.com

В частном доме в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент случился около 06:00 по московскому времени в селе Вемилово. Всего в доме находились шесть человек.

По уточненным данным, пострадали двое детей и трое взрослых, они получили ожоги различной степени тяжести, у двоих - до 90% ожогов тела. На данный момент продолжаются поиски еще одного ребенка 2005 года рождения.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Ранее сообщалось: в Сочи экстренно совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Анталью.