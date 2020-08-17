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В Сочи экстренно совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Анталью

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Сочи экстренно совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Анталью
Самолет. Фото: pixabay.com

Самолет, следовавший из Москвы в Анталью, совершил в понедельник вынужденную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

Известно: посадка  рейса «Москва (Внуково) – Анталья» произошла в аэропорту города Сочи. Ее причиной стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе.

К самолету сразу вызвали скорую помощь. Женщину доставили в адлерскую больницу.

Ранее сообщалось: в ДТП под Омском погибла семья, которая ехала из отпуска в Крыму.

ЕЧ

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