В Сочи экстренно совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Анталью

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17 августа 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет. Фото: pixabay.com

Самолет, следовавший из Москвы в Анталью, совершил в понедельник вынужденную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

Известно: посадка рейса «Москва (Внуково) – Анталья» произошла в аэропорту города Сочи. Ее причиной стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе.

К самолету сразу вызвали скорую помощь. Женщину доставили в адлерскую больницу.

Ранее сообщалось: в ДТП под Омском погибла семья, которая ехала из отпуска в Крыму.