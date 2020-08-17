В ДТП под Омском погибла семья, которая ехала из отпуска в Крыму
17 августа 2020, 08:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Семья из Иркутской области по погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.
Известно, что ДТП произошло накануне днём примерно в 25 километрах от Калачинска. На трассе водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку. От удара ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой.
Уточняется: в аварии скончалась семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе. Погибшим мужу и дочери было 37 и 10 лет соответственно.
Ранее сообщалось: в результате ДТП в Хабаровском крае пострадало семь человек, из них четыре – погибли.
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