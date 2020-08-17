В ДТП под Омском погибла семья, которая ехала из отпуска в Крыму

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 августа 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Семья из Иркутской области по погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Известно, что ДТП произошло накануне днём примерно в 25 километрах от Калачинска. На трассе водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку. От удара ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой.

Уточняется: в аварии скончалась семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе. Погибшим мужу и дочери было 37 и 10 лет соответственно.

Ранее сообщалось: в результате ДТП в Хабаровском крае пострадало семь человек, из них четыре – погибли.