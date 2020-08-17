В результате ДТП в Хабаровском крае пострадало семь человек, из них четыре - погибли

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17 августа 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Известно, что ДТП произошло на 64-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Один из водителей, предположительно, выезжает на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где сталкивается с микроавтобусом, который двигался в сторону Хабаровска.

По уточненной информации, пострадало семь человек, из них четыре человека погибли, в том числе один ребенок.

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Также проводится смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна, где случилась авария, на месте происшествия месте работает следственно-оперативная группа и ГИБДД.

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