В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство годовалой девочки
16 августа 2020, 15:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: СКР
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство годовалой девочки - дочери своей сожительницы. По версии следствия, в субботу, 15 августа, 21-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома на юго-востоке столицы, избил ребенка своей подруги.
У малышки зафиксированы множественные травмы головы и тела. Маленькая девочка с мамой госпитализирована. В детской больнице медики оказывают пострадавшему ребенку всю необходимую помощь.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве по этому факту в отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".
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