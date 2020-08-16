Беременная женщина скончалась после ДТП в Уфе, ее шестилетняя дочь в коме
16 августа 2020, 13:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Вести
Беременная женщина, которую в минувшую пятницу в Уфе сбил автомобиль под управлением 20-летней девушки, скончалась в больнице от полученных травм. Ее шестилетняя дочь в настоящий момент находится в коме.
Предполагаемая виновница аварии заявила, что ехала на разрешающий сигнал светофора и не заметила пешеходов из-за автобуса, закрывшего обзор. Девушка подчеркнула, что женщина и девочка выскочили на дорогу и смотрели не на машину, а в другую сторону.
В настоящий момент по факту случившегося проводится разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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