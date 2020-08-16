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Молодой мужчина погиб в ходе ДТП на трассе в Карелии

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Карелия

Молодой мужчина погиб в ходе ДТП на трассе в Карелии
разбитая машина, pixabay.com

В минувшую субботу, 15 августа, около 16:00 на 57-м километре автодороги Петрозаводск – Суоярви в Карелии произошло столкновение двух автомобилей. В результате случившегося погиб один человек.

Согласно предварительным данным, на участке дороги, где проводились дорожные работы, 41-летний водитель "Камаза" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым отечественным автомобилем.

Водитель легковушки, 36-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте случившегося. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

ЕТ

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