Двое детей пострадали в результате ДТП в Подмосковье
16 августа 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На трассе М-7 в Подмосковье случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации областного главка МВД РФ, в результате аварии погиб один человек, а пятеро пострадали.
Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье, 16 августа, около 5.20 на 16-м километре автодороги М-7 "Волга". Речь идет о попутном столкновении отечественного автомобиля и машины дорожных служб.
Известно, что один пассажир скончался от полученных травм. Пять граждан пострадали, среди них водитель и двое детей. В настоящий момент на месте работают специалисты. По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.
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