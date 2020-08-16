Двое детей пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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16 августа 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На трассе М-7 в Подмосковье случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации областного главка МВД РФ, в результате аварии погиб один человек, а пятеро пострадали.

Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье, 16 августа, около 5.20 на 16-м километре автодороги М-7 "Волга". Речь идет о попутном столкновении отечественного автомобиля и машины дорожных служб.

Известно, что один пассажир скончался от полученных травм. Пять граждан пострадали, среди них водитель и двое детей. В настоящий момент на месте работают специалисты. По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

