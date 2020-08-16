Опубликовано видео, как в Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту ДПСника

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16 августа 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: дорога, pixabay.com

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге пассажир совершил наезд на полицейского во время проверки документов у водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 15 августа.

«… около 05.30 утра на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга наряд ДПС остановил автомобиль «БМВ 730» … Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан … По предварительным данным, оба мужчины находились в наркотическом опьянении», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что во время того, как сотрудники ГИБДД проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел машину. При этом один из инспекторов попытался остановить правонарушителя, но тот зажал его руку стеклом и протащил около 700 метров, затем скрылся с места происшествия.

38-летний лейтенант полиции находится в удовлетворительном состоянии. Ему оказала медицинская помощь.

Задержанным пассажиром является 36-летний уроженец Архангельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, водитель автомобиля также судим, в том числе за незаконный оборот запрещенных веществ.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.