Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Опубликовано видео, как в Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту ДПСника

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео, как в Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту ДПСника
фото: дорога, pixabay.com

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге пассажир совершил наезд на полицейского во время проверки документов у водителя. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 15 августа.

«… около 05.30 утра на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга наряд ДПС остановил автомобиль «БМВ 730» … Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан … По предварительным данным, оба мужчины находились в наркотическом опьянении», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что во время того, как сотрудники ГИБДД проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел машину. При этом один из инспекторов попытался остановить правонарушителя, но тот зажал его руку стеклом и протащил около 700 метров, затем скрылся с места происшествия.

38-летний лейтенант полиции находится в удовлетворительном состоянии. Ему оказала медицинская помощь.

Задержанным пассажиром является 36-летний уроженец Архангельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, водитель автомобиля также судим, в том числе за незаконный оборот запрещенных веществ.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь

БА

В мире

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что люди из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью