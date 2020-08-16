Жонглировавший грудной дочкой отец задержан в Сочи

Аргументы Недели → Происшествия

16 августа 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: npsochi.ru

Семейную пару, которая издевалась над грудным младенцем, задержали в сочинском экопарке Ажек. Госинспекторы нацпарка совместно с сотрудниками отдела полиции по делам несовершеннолетних прочесали территорию Ажекского экопарка. В время рейда они обнаружили в лесу семейную пару, которая накануне жестоко обращалась с новорожденным младенцем.

Мужчина и женщина, которые жили в палатке в лесном массиве в урочище Ажек, были задержаны. По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в настоящее время рассматривается вопрос о передаче девочки в органы опеки, жизни малышки ничего не угрожает.

Напомним, видео, на котором мужчина держит за ногу и раскачивает вниз головой младенца, было опубликовано в соцсетях 14 августа. Ролик вызвало бурю возмущения в соцсетях. В кадре мужчина (как выяснилось позднее, – 35-летний москвич, отец малышки) высоко поднимает ребенка, удерживая его за ногу, раскачивает, перебрасывает из руки в руку и при этом весело насвистывает. Все это снимает на видео второй участник инцидента (27-летнеяя уроженка Белгорода, мать девочки), остающийся невидимым.

Скандальным видео заинтересовалась полиция. Правоохранители установили, что ролик был снят в Ажекском экопарке в Сочи. По факту случившегося полиция начала проверку. Позднее в связи с общественным резонансом следственным управлением СУ СКР по Краснодарскому краю был инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы.