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Житель Карелии едва не лишил жену жизни в годовщину свадьбы за то, что она его не поздравила

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Столица на Onego

Житель Карелии едва не лишил жену жизни в годовщину свадьбы за то, что она его не поздравила
свадьба, pixabay.com

В Олонце, Республика Карелия, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что супруг едва не лишил ее жизни в годовщину их свадьбы из-за того, что она не поздравила его со знаменательной датой.

Во время дознания было установлено, что мужчина в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. Жена отказалась поздравлять его с годовщиной, вследствие чего супруг ударил ее, а затем толкнул. Позже он угрожал ей расправой. Внимание отца на себя отвлек один из детей пары.

Женщина не простила законного мужа и подала на развод. Материалы дела переданы в суд.

ЕТ

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