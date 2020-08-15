В смертельном ДТП в Карелии погибла 72-летняя женщина

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15 августа 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

В Беломорском районе Республики Карелия на 831-м км автодороги «Кола» произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибла пожилая женщина, еще двое пострадали.

«В Беломорском районе в 15 часов, на автодороге "Кола" 831.2 км. 58 - летний водитель автомобиля ВАЗ 2111 допустил столкновение (житель Марий Эл направлялся в сторону Мурманска)», - уточнили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, мужчина отвлекся от управления автомобиля и не учел необходимый боковой интервал при встречном разъезде, после чего совершил столкновение с тягачом DAF.

Отмечается, что 72-летняя пассажирка ВАЗ скончалась до прибытия «скорой», водитель и еще одна 56-летняя пассажирка госпитализированы в Кемскую ЦРБ. При этом водитель DAF не пострадал, его автомобиль съехал в лесную полосу.