В смертельном ДТП в Карелии погибла 72-летняя женщина
15 августа 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]
В Беломорском районе Республики Карелия на 831-м км автодороги «Кола» произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибла пожилая женщина, еще двое пострадали.
«В Беломорском районе в 15 часов, на автодороге "Кола" 831.2 км. 58 - летний водитель автомобиля ВАЗ 2111 допустил столкновение (житель Марий Эл направлялся в сторону Мурманска)», - уточнили в пресс-службе ГИБДД.
По предварительным данным, мужчина отвлекся от управления автомобиля и не учел необходимый боковой интервал при встречном разъезде, после чего совершил столкновение с тягачом DAF.
Отмечается, что 72-летняя пассажирка ВАЗ скончалась до прибытия «скорой», водитель и еще одна 56-летняя пассажирка госпитализированы в Кемскую ЦРБ. При этом водитель DAF не пострадал, его автомобиль съехал в лесную полосу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.