Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Татарстане

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14 августа 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pexels.ru

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-5 "Урал" в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 14 августа примерно в 05:45 на 1 278-м км автодороги М-5 (территория Бавлинского района). Известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте трагедии.

Уточняется: к ликвидации последствий аварии привлекались 22 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники.

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