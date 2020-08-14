Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Татарстане

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Татарстане
Автомобиль. Фото: pexels.ru

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-5 "Урал" в Татарстане.  Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 14 августа примерно в 05:45 на 1 278-м км автодороги М-5 (территория Бавлинского района). Известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте трагедии.

Уточняется: к ликвидации последствий аварии привлекались 22 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось: как прическа-косички может привести к потере волос.

ЕЧ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью