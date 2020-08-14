Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Татарстане
14 августа 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-5 "Урал" в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел 14 августа примерно в 05:45 на 1 278-м км автодороги М-5 (территория Бавлинского района). Известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте трагедии.
Уточняется: к ликвидации последствий аварии привлекались 22 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники.
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