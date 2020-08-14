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В Башкирии случилось ДТП, трое погибших

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Башкирии случилось ДТП, трое погибших
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Уфимском районе Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Согласно последней информации управления ГИБДД по региону, в аварии погибли три человека.

Уточняется, что на федеральной трассе М-7 на 1332-м километре столкнулись "Лада-Приора", которой управлял 33-летний житель Уфимского района, и ВАЗ-2101, за рулем которого находился 78-летний уфимец.

В результате случившегося водители обеих машин, а также пассажирка ВАЗ скончались на месте от полученных травм еще до приезда скорой помощи. В настоящий момент все обстоятельства и причины ДТП устанавливают специалисты.

ЕТ

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