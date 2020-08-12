В Башкирии иномарка столкнулась с шедшей навстречу газелью в Абзелиловском районе

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12 августа 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото:pixabey

В Башкирии вечером на улице Центральной села Ташбулатово иномарка под управлением молодого парня столкнулась со встречной "Газелью", за рулем которой сидел 63-летний житель Пензенской области.

Владелец "Газели" не пострадал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир иномарки.