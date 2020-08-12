Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Башкирии иномарка столкнулась с шедшей навстречу газелью в Абзелиловском районе

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Башкирии иномарка столкнулась с шедшей навстречу газелью в Абзелиловском районе
фото:pixabey

В Башкирии вечером на улице Центральной села Ташбулатово иномарка под управлением молодого парня столкнулась со встречной "Газелью", за рулем которой сидел 63-летний житель Пензенской области.

Владелец "Газели" не пострадал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир иномарки.

ЕСт
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью