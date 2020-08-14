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В Хабаровске двое детей получили травмы в результате падения на стройке

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Хабаровске двое детей получили травмы в результате падения на стройке
Стройка. Фото: pixabay.com

В Хабаровске двое детей проникли в недостроенный многоэтажный дом и травмировались Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел по ул. Рокоссовского, д. 24 Хабаровска.  Две девочки, 10 и 12 лет, получили телесные повреждения при падении с 17 на 16 этаж. На место происшествия выехал прокурор Индустриального района города.

Прокуратура даст оценку действиям застройщика и охранного предприятия на данном объекте, а также органам профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось: на Алтае в санатории произошло задымление, эвакуировали почти 400 человек.

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