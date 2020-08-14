В Хабаровске двое детей получили травмы в результате падения на стройке
14 августа 2020, 13:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Хабаровске двое детей проникли в недостроенный многоэтажный дом и травмировались Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Инцидент произошел по ул. Рокоссовского, д. 24 Хабаровска. Две девочки, 10 и 12 лет, получили телесные повреждения при падении с 17 на 16 этаж. На место происшествия выехал прокурор Индустриального района города.
Прокуратура даст оценку действиям застройщика и охранного предприятия на данном объекте, а также органам профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Ранее сообщалось: на Алтае в санатории произошло задымление, эвакуировали почти 400 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.