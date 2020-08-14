На Алтае в санатории произошло задымление, эвакуировали почти 400 человек
14 августа 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория, расположенного на курорте Алтайского края. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера 01 пожарно-спасательной части города Белокуриха сегодня ночью. Уточняется: причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения.
Известно, что было эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось: в Молдавии захотели воспользоваться российской вакциной от COVID-19.
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