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На Алтае в санатории произошло задымление, эвакуировали почти 400 человек

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

На Алтае в санатории произошло задымление, эвакуировали почти 400 человек
Дым. Фото: pixabay.com

Почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория, расположенного на курорте Алтайского края. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера 01 пожарно-спасательной части города Белокуриха сегодня ночью. Уточняется: причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения.

Известно, что было эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось: в Молдавии захотели воспользоваться российской вакциной от COVID-19.

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