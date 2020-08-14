На Кубани упал тренировочный самолет Л-39, пилоты живы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 августа 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото:4archive.org

Учебно-тренировочный самолёт Л-39 разбился в Краснодарском крае 13 августа. Двое летчиков, находившихся на борту, успели катапультироваться, сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителей Минобороны РФ.

Как уточнили в главном военном ведомстве страны, Л-39 упал в поле вдали от населенных пунктов и загорелся, разрушений на месте падения нет. После аварии летчики, которым удалось катапультироваться, сами вышли на связь, они не пострадали.

По данным Минобороны, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. "Причина аварии устанавливается комиссией службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в министерстве.

В экстренных службах сообщили, что пилоты сами вышли на связь. По словам собеседника агентства, самолет полностью разрушен. "Самолет полностью уничтожен. Было горение, его тушили на земле", - сказал источник. По его информации, самолет упал в поле вне населенного пункта. Катапультировавшиеся летчики в госпитализации не нуждаются.

В настоящее время комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ устанавливает причины и обстоятельства аварии, добавили в российском Минобороны.

Ранее "Аргументы недели Кубань" сообщали, что американские самолеты-разведчики 7 августа пролетели над нейтральными водами Черного моря. Самолеты приближались к государственной границе РФ. На перехват целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава сил Южного военного округа.