На берегу села в Приморье обнаружили тела двух человек
14 августа 2020, 07:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Тела двух человек найдены берегу у села в Приморье. Об этом сообщил представитель администрации Тернейского района.
Эту информацию агентству подтвердили в районном ОВД, на место выезжали правоохранители.
Уточняется: предположительно погибшие находились на яхте "Барыня", которая пропала 31 июля в акватории Татарского пролива, направляясь из поселка Нельма в город Советская Гавань. На борту может находиться три человека. На поиски судна вылетел вертолет МЧС.
В ГУ МЧС по Хабаровскому краю рассказали, что активная фаза поисков яхты завершена. Поиск продолжается мимо проходящими судами.
Ранее сообщалось: ливень вызвал крупную железнодорожную катастрофу в Шотландии.
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