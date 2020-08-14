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На берегу села в Приморье обнаружили тела двух человек

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

На берегу села в Приморье обнаружили тела двух человек
Море. Фото: pexels.ru

Тела двух человек найдены берегу у села в Приморье. Об этом сообщил представитель администрации Тернейского района.

Эту информацию агентству подтвердили в районном ОВД,  на место выезжали правоохранители.

Уточняется: предположительно погибшие находились на яхте "Барыня", которая пропала 31 июля в акватории Татарского пролива, направляясь из поселка Нельма в город Советская Гавань. На борту может находиться три человека. На поиски судна вылетел вертолет МЧС.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю рассказали, что активная фаза поисков яхты завершена. Поиск продолжается мимо проходящими судами.

Ранее сообщалось: ливень вызвал крупную железнодорожную катастрофу в Шотландии.

ЕЧ

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