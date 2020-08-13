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В Шотландии из-за ливня произошло крушение поезда

, 18:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Global news

В Шотландии из-за ливня произошло крушение поезда
скриншот youtube-видео крушения поезда в Шотландии

Крушение поезда в Шотландии стало поводом для масштабной проверки. В результате катастрофы погибли люди. Теперь власти хотят выяснить, кто виноват. Пока главным виновником называют непогоду.

Катастрофа произошла накануне. Железнодорожный состав сошел с рельс на северо-востоке Шотландии. Вагоны раскидало во все стороны. Один из них и вовсе улетел с насыпи. В результате аварии погибли люди.

«По сообщениям властей, среди погибших были машинист и кондуктор поезда», — передает телеканал Fox news.

Крушение стало поводом для проверки. Ее проводит королевская канцелярия совместно с прокуратурой, а также управлением железных и автомобильных дорог, а также отделом по расследованию железнодорожных аварий.

По предварительным данным, крушение было спровоцировано непогодой. Там наблюдался сильнейший ливень. Это вызвало наводнение.

Это чрезвычайное происшествие стало очень громким. В отличие от других стран, в Великобритании крушения поездов происходят редко.

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