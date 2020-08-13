В Шотландии из-за ливня произошло крушение поезда

Крушение поезда в Шотландии стало поводом для масштабной проверки. В результате катастрофы погибли люди. Теперь власти хотят выяснить, кто виноват. Пока главным виновником называют непогоду.
Катастрофа произошла накануне. Железнодорожный состав сошел с рельс на северо-востоке Шотландии. Вагоны раскидало во все стороны. Один из них и вовсе улетел с насыпи. В результате аварии погибли люди.
«По сообщениям властей, среди погибших были машинист и кондуктор поезда», — передает телеканал Fox news.
Крушение стало поводом для проверки. Ее проводит королевская канцелярия совместно с прокуратурой, а также управлением железных и автомобильных дорог, а также отделом по расследованию железнодорожных аварий.
По предварительным данным, крушение было спровоцировано непогодой. Там наблюдался сильнейший ливень. Это вызвало наводнение.
Это чрезвычайное происшествие стало очень громким. В отличие от других стран, в Великобритании крушения поездов происходят редко.