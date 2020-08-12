В Минске задержан водитель, который сбил сотрудника ГАИ
12 августа 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
При задержании водителя, который совершил наезд на сотрудника ГАИ в Минске, было применено табельное оружие. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Уточняется: инцидент произошел в среду вечером на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске. Мужчина за рулем легкового автомобиля совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места инцидента, но вскоре был задержан. Возраст нападавшего - 45 лет.
Сейчас пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.
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