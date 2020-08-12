В Минске задержан водитель, который сбил сотрудника ГАИ

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 августа 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Наручники. Фото: pixabay.com

При задержании водителя, который совершил наезд на сотрудника ГАИ в Минске, было применено табельное оружие. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Уточняется: инцидент произошел в среду вечером на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске. Мужчина за рулем легкового автомобиля совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места инцидента, но вскоре был задержан. Возраст нападавшего - 45 лет.

Сейчас пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.