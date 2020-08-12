«Патроны, обрез, бутылка коньяка»: в суде перечислили находки в квартире историка Соколова
12 августа 2020, 21:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: spbdnevnik.ru
В среду, 12 августа, состоялось очередное заседание суда по делу историка Олега Соколова. В ходе заседания огласили протоколы обысков, проведенных в квартире, где он жестоко расправился со своей сожительницей – студенткой Анастасией Ещенко.
«В комнате №3 обнаружен пакет IKEA, в котором находится черный пакет, обмотанный лентой, в котором находится голова человека», - отметил прокурор.
Кроме того, на столе обнаружены и изъяты удостоверение, студенческий билет СПбГУ на имя Анастасии Ещенко, альбом с фотографиями, а также найден пакет с кровавым полотенцем, в шкафу - обрез ружья Тульского оружейного завода и 10 коробок с патронами, еще в квартире лежали три гильзы, женская футболка, крестик, два ножа, топор длиной 45 сантиметров и бутылка дорогого французского коньяка Hennessy.
Отмечается, что следующее заседание состоится 9 сентября.
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