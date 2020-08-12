В Абхазии идут поиски туристки из Питера, которая упала с квадроцикла в горную реку

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12 августа 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Река. Фото: pixabay.com

В Абхазии ведут поиски жительницы Питера, которая упала в реку в Гудаутском районе республики. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Известно: мужчина и девушка, которые приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга, ездили на арендованном квадроцикле. В районе 9-го километра дороги, ведущей к высокогорному озеру Рица, на проселочной дороге водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось и упало с обрыва в реку.

Мужчина получил незначительные травмы, квадроцикл нашли на берегу реки Бзыбь. Девушку на месте аварии найти не удалось, в связи с чем ее стали искать в реке. С наступлением темноты поиски будут приостановлены.

Ранее сообщалось: в Пензенской области власти продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 27 августа.