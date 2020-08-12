На Кубани спасли пятилетнюю девочку, унесенную в море ветром

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12 августа 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Море. Фото: pixabay.com

На Кубани спасли маленькую девочку, унесенную в море ветром в районе поселка Веселовка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что малышку на надувном круге унесло в открытое море. Выяснилось: девочка купалась у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону моря, после чего ребенка подхватило течение. За пострадавшей вплавь бросился один из отдыхающих.

Примерно, через 40 минут после начала спасательной операции был найден надувной круг, который оказался пуст. Ситуация усугублялась усилившимся ветром, из-за которого высота волны достигала метра.

Но позже ребенка с мужчиной нашли. Нехарактерное пятно на воде заприметил водитель гидроцикла. Подплыв ближе, он увидел дрейфующий буй, за который держались обессиленные мужчина и девочка

Сейчас малышку отправили в больницу. Отдыхающий, бросившийся ее спасать, от медпомощи отказался, хотя, по свидетельствам очевидцев, находился в изможденном состоянии.

Ранее сообщалось: на Кубани в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека.