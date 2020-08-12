На Кубани в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека

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12 августа 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

На трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин на Кубани произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что водитель одной из машин не предоставил преимущества в движении другому автомобилю, который двигался по главной дороге, в результате чего случилось ДТП. От полученных ранений на месте погибли два человека, а также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы шесть человек.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось: на Ем-Еговоском месторождении в ХМАО произошел пожар, в результате которого пострадали три человека.