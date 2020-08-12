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На Ем-Еговоском месторождении в ХМАО произошел пожар, в результате которого пострадали три человека

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На Ем-Еговоском месторождении в ХМАО произошел пожар, в результате которого пострадали три человека
Пожар. Фото: pixabay.com

На одной из площадок Ем-Еговоского месторождения произошел пожар. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя «РН-Няганьнефтегаз».

Известно, что три пострадавших работника доставлены в лечебное учреждение. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Отмечается, что организован экологический мониторинг, на предприятии создана комиссия для выяснения причин инцидента.

Возгорание уже локализовано, общая  площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Ранее сообщалось: в Твери бороться с пробками будут с помощью речного трамвая.

ЕЧ

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