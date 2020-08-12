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12 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Поезд. Фото: pixabay.com

В Шотландии с рельсов сошел поезд. Официальная информация по поводу погибших пока не поступала.

Пока считается, что скончался, по меньшей мере, один человек.

Уточняется: поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир. После крушения возник пожар.

Известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджен происшествие «чрезвычайно серьезным».

Ранее сообщалось: власти Казахстана готовы возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа.