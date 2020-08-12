Пьяный житель Белгородчины убил соседку из-за пропашего кота

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12 августа 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Спецавтомобиль СКР. Фото: сайт СК России

В Белгородской области вынесен приговор местному жителю, убившему соседку после пропажи кота.

71-летний россиянин, у которого пропал кот, решил, что к исчезновению животного причастна 54-летняя соседка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пришел к женщине в дом и выстрелил в нее из охотничьего ружья.

Убийцу на месте задержал сын погибшей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте областного управления следкома.

Ранее в Рязанской области отец ударил сына ножом во время ссоры.