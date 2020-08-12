Пьяный житель Белгородчины убил соседку из-за пропашего кота
12 августа 2020, 09:35[ «Аргументы Недели» ]
В Белгородской области вынесен приговор местному жителю, убившему соседку после пропажи кота.
71-летний россиянин, у которого пропал кот, решил, что к исчезновению животного причастна 54-летняя соседка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пришел к женщине в дом и выстрелил в нее из охотничьего ружья.
Убийцу на месте задержал сын погибшей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте областного управления следкома.
Ранее в Рязанской области отец ударил сына ножом во время ссоры.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.