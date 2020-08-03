В Рязанской области отец ударил сына ножом во время ссоры
3 августа 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Артем Любимов сообщил, что в Спасском районе в одном из домов села Выжелес отец дважды ударил сына ножом в грудь. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 августа.
Любимов отметил, что в ходе «пьяного» застолья 67-летний мужчина вступил в конфликт с 44-летним оппонентом. В результате словесной перепалки младший родственник получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался. Отец и сын постоянно проживали в Московской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого мужчину задержали, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.
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