В Химках произошел пожар на горнолыжной базе

11 августа 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В подмосковном городе Химки произошел пожар на горнолыжной базе «Динамо», огонь охватил территорию площадью 450 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о возгорании лыжной базы Динамо в Химках по адресу: улица Лермонтова, 1. Сейчас площадь пожара составляет 450 кв. м, есть угроза распространения огня на соседние здания. Здание двухэтажное, деревянное», - рассказали в экстренной службе.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 22:00 по московскому времени. Причины пожара выясняются.
Ранее в МЧС рассказали, как уберечься от удара молнии.
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