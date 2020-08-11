В Химках произошел пожар на горнолыжной базе

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11 августа 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожарные. Фото: pixabay.com

В подмосковном городе Химки произошел пожар на горнолыжной базе «Динамо», огонь охватил территорию площадью 450 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании лыжной базы Динамо в Химках по адресу: улица Лермонтова, 1. Сейчас площадь пожара составляет 450 кв. м, есть угроза распространения огня на соседние здания. Здание двухэтажное, деревянное», - рассказали в экстренной службе.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 22:00 по московскому времени. Причины пожара выясняются.

Ранее в МЧС рассказали, как уберечься от удара молнии.