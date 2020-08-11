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Александр Ширвиндт стал участником аварии

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александр Ширвиндт стал участником аварии
Александр Ширвиндт. Фото: Википедия

Худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт стал участником дорожно-транспортного происшествия в Валдае Новгородской области. Отмечается, что пассажирка машины, с которой столкнулся артист, получила травму.

Стало известно, что Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, столкнулся с другой машиной. Пассажирка Renault получила травму руки, женщину госпитализировали. Актер не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины аварии.

Ранее Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда, где проходило заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце с участием актера.

АБ

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