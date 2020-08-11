Теракт предотвращен в Башкирии

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11 августа 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина ФСБ России, Zamir Usmanov/Global Look Press

Днем во вторник, 11 августа, стало известно, что в Башкирии был предотвращен теракт. К настоящему моменту житель Нефтекамска задержан по подозрению в подготовке поджога местной администрации.

Региональное УФСБ уточняет, что гражданин планировал совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа, для этого у него имелось самодельное зажигательное устройство. Мужчина хотел своими действиями дестабилизировать деятельность органов государственной власти и инициировать протестную активность в отношении конституционного строя.

Уточняется, что подозреваемый параллельно вел открытую агитацию в интернете. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".