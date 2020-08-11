Теракт предотвращен в Башкирии

11 августа 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем во вторник, 11 августа, стало известно, что в Башкирии был предотвращен теракт. К настоящему моменту житель Нефтекамска задержан по подозрению в подготовке поджога местной администрации.
Региональное УФСБ уточняет, что гражданин планировал совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа, для этого у него имелось самодельное зажигательное устройство. Мужчина хотел своими действиями дестабилизировать деятельность органов государственной власти и инициировать протестную активность в отношении конституционного строя.
Уточняется, что подозреваемый параллельно вел открытую агитацию в интернете. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.