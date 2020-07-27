В Подмосковное задержали брата ликвидированного в столице террориста

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27 июля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратила действия террористической организации в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 июля.

Ранее сообщалось, что в Химках ответным ударом был ликвидирован приезжий из Центральной Азии. Кроме того, во время обыска в съемной квартире были обнаружены доказательства того, что злоумышленник связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в Москве.

Позже в Подмосковье задержали его брата, который подозревал своего родственника в причастности к террористической организации из Сирии, и рассказал об этом в полиции. По его словам, за две недели до этого он пропал без вести.

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий отметила, что пока возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».