Жительница Челябинска обвинила сотрудников полиции в продаже найденной после угона машины

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11 августа 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

автомобиль, Zamir Usmanov/Global Look Press

Жительница Челябинска обвинила сотрудников полиции в том, что те нашли угнанный у нее автомобиль, а затем продали его в Казахстан. Гражданка обратилась в прокуратуру и региональное ГУ МВД.

Мария Беспалова утверждает, что иномарку у нее угнали в прошлом году. В октябре участковый заявил, что ее машина найдена, однако позже сообщил об ошибке.

Женщина продолжала поиски самостоятельно, хотя в полиции ее отговаривали от этого процесса. По словам гражданки, в августе текущего года ее автомобиль нашелся в Казахстане, где его успели уже трижды перепродать. Первый покупатель, по словам жительницы Челябинска, сообщил, что приобрел транспортное средство у оперативников. Женщина также заметила, что в полиции ее настойчиво убеждали снизить цену машины, чтобы "не губить" задержанного и сидящего в СИЗО подозреваемого – это ее насторожило.

К настоящему моменту гражданка обратилась в прокуратуру и начальнику полицейского главка региона с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что предоставят комментарий позже.