На Урале ребенок пострадал в результате обрушения потолка в квартире

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11 августа 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Челябинской области

трещины на потолке, Galina Fedoseeva/facebook.com

В Златоусте в Челябинской области фрагмент потолка упал на ребенка, который находился в ванной комнате квартиры жилого дома. По факту случившегося следователи в настоящий момент проводят проверку.

Уточняется, что фрагмент потолка обрушился в здании бывшего общежития – дома №3 на улице Тургенева. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников коммунальных организаций.

По результатам вышеуказанной проверки будет также решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.